NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Repligen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Repligen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Repligen-Anteile an diesem Tag bei 163,32 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,612 Anteilen. Die gehaltenen Repligen-Aktien wären am 08.12.2025 98,46 USD wert, da der Schlussstand 160,81 USD betrug. Mit einer Performance von -1,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Repligen wurde am Markt mit 9,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at