NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Repligen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Repligen-Anteile an diesem Tag bei 163,32 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,612 Anteilen. Die gehaltenen Repligen-Aktien wären am 08.12.2025 98,46 USD wert, da der Schlussstand 160,81 USD betrug. Mit einer Performance von -1,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Repligen wurde am Markt mit 9,28 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
