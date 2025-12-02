Repligen Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen
Am 02.12.2024 wurden Repligen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 150,46 USD wert. Bei einem Repligen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,463 Repligen-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (166,35 USD), wäre die Investition nun 11 056,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,56 Prozent.
Insgesamt war Repligen zuletzt 9,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
