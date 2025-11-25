NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Repligen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,039 Repligen-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 860,55 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 24.11.2025 auf 167,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 486,05 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Repligen zuletzt 9,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at