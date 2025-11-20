Ross Stores Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.11.2020 wurden Ross Stores-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug an diesem Tag 108,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,918 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 160,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,22 Prozent zugenommen.
Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 52,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
