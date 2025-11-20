Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Investition 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.11.2020 wurden Ross Stores-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug an diesem Tag 108,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,918 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 160,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,22 Prozent zugenommen.

Der Ross Stores-Wert an der Börse wurde auf 52,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ross Stores Inc.mehr Nachrichten