NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Synaptics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Synaptics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Synaptics-Anteile bei 139,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Synaptics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,715 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Synaptics-Aktien wären am 30.04.2024 64,32 USD wert, da der Schlussstand 89,96 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 35,68 Prozent gleich.

Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 3,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at