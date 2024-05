NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Synopsys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Synopsys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 120,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 83,271 Synopsys-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 44 182,70 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 30.04.2024 auf 530,59 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 44 182,70 USD entspricht einer Performance von +341,83 Prozent.

Insgesamt war Synopsys zuletzt 83,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at