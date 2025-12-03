NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Texas Capital Bancshares gewesen.

Das Texas Capital Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Texas Capital Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 56,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 1,776 Texas Capital Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,35 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Anteils am 02.12.2025 auf 90,87 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,35 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Texas Capital Bancshares eine Marktkapitalisierung von 4,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

