UMB Financial Aktie

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

Profitable UMB Financial-Anlage? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die UMB Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die UMB Financial-Aktie an diesem Tag bei 84,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in UMB Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,994 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen UMB Financial-Aktien wären am 28.11.2025 13 106,78 USD wert, da der Schlussstand 111,08 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,07 Prozent angewachsen.

Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
