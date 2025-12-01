UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die UMB Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die UMB Financial-Aktie an diesem Tag bei 84,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in UMB Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,994 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen UMB Financial-Aktien wären am 28.11.2025 13 106,78 USD wert, da der Schlussstand 111,08 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,07 Prozent angewachsen.
Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|UMB Financial Corp.
|112,14
|0,95%
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.