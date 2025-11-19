NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in US Global Investors von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in US Global Investors-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.11.2020 wurde die US Global Investors-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug an diesem Tag 3,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 246,753 US Global Investors-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 370,13 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Papiers am 18.11.2025 auf 2,27 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 370,13 USD, was einer negativen Performance von 26,30 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete US Global Investors eine Marktkapitalisierung von 30,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at