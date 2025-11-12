NASDAQ Composite Index-Titel US Global Investors-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Global Investors von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades US Global Investors-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 335,570 US Global Investors-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der US Global Investors-Aktie auf 2,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 815,44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,46 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von US Global Investors betrug jüngst 30,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at