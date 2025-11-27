NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Veeco Instruments-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,619 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,79 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 26.11.2025 auf 29,23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,79 Prozent.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 1,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at