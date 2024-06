NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Washington Federal-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Washington Federal-Papier an diesem Tag bei 33,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,983 Washington Federal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2024 auf 26,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,09 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 20,91 Prozent.

Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at