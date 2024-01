NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Werner Enterprises-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Werner Enterprises-Papier investiert hätte, hätte er nun 232,802 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2024 9 565,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,34 Prozent verkleinert.

Alle Werner Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at