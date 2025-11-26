Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

Frühe Anlage 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zebra Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Zebra Technologies-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 271,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,368 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie auf 249,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,31 Prozent.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 12,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
