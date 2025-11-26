NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Zebra Technologies-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 271,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,368 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie auf 249,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,31 Prozent.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 12,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at