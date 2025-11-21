NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen 1st Source-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem 1st Source-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die 1st Source-Aktie bei 37,74 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 2,650 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des 1st Source-Papiers auf 60,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,80 Prozent angewachsen.

1st Source war somit zuletzt am Markt 1,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at