NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adobe-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.05.2021 wurden Adobe-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 504,58 USD. Bei einem Adobe-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,818 Adobe-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Adobe-Aktien wären am 28.05.2024 9 481,75 USD wert, da der Schlussstand 478,43 USD betrug. Mit einer Performance von -5,18 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 212,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at