NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ADTRAN-Anteile betrug an diesem Tag 12,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 778,210 ADTRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 7,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 210,12 USD wert. Mit einer Performance von -37,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 617,16 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
