NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ-Handel im Blick
|
26.11.2025 16:02:50
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Start
Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 23 077,83 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,598 Prozent auf 23 163,19 Punkte an der Kurstafel, nach 23 025,59 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23 074,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 205,43 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2,65 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 23 204,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 544,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 175,58 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Autodesk (+ 7,04 Prozent auf 315,16 USD), PetMed Express (+ 4,91 Prozent auf 1,71 USD), Neurocrine Biosciences (+ 4,90 Prozent auf 150,56 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 4,84 Prozent auf 26,20 USD) und ADTRAN (+ 4,57 Prozent auf 6,73 EUR). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen inTest (-10,89 Prozent auf 7,04 USD), Donegal Group B (-4,58 Prozent auf 15,83 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-4,06 Prozent auf 30,93 USD), AmeriServ Financial (-2,51 Prozent auf 3,11 USD) und Microvision (-2,39 Prozent auf 0,94 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 877 375 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 17,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
08:32
|Boom um NVIDIA-Aktie: UBS rechnet mit langem KI-Schwung (finanzen.at)
|
06:00
|China’s tech giants take AI model training offshore to tap Nvidia chips (Financial Times)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|6,82
|-0,12%
|AmeriServ Financial Inc.
|3,09
|-3,13%
|Autodesk Inc.
|259,45
|0,62%
|Cogent Communications Holdings Inc
|19,00
|6,20%
|Donegal Group Inc. (B)
|17,51
|5,55%
|inTest Corp.
|6,55
|-3,68%
|Microvision Inc.
|0,81
|1,44%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,02
|-2,58%
|Neurocrine Biosciences Inc.
|129,70
|5,58%
|NVIDIA Corp.
|154,50
|-0,72%
|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
|32,62
|1,18%
|PetMed Express Inc.
|1,49
|7,38%
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|22,60
|0,44%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,60
|-1,89%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 214,69
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.