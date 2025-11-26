Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Start

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 23 077,83 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,598 Prozent auf 23 163,19 Punkte an der Kurstafel, nach 23 025,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23 074,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 205,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2,65 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 23 204,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 544,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 175,58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Autodesk (+ 7,04 Prozent auf 315,16 USD), PetMed Express (+ 4,91 Prozent auf 1,71 USD), Neurocrine Biosciences (+ 4,90 Prozent auf 150,56 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 4,84 Prozent auf 26,20 USD) und ADTRAN (+ 4,57 Prozent auf 6,73 EUR). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen inTest (-10,89 Prozent auf 7,04 USD), Donegal Group B (-4,58 Prozent auf 15,83 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-4,06 Prozent auf 30,93 USD), AmeriServ Financial (-2,51 Prozent auf 3,11 USD) und Microvision (-2,39 Prozent auf 0,94 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 877 375 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 17,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at