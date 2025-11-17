NASDAQ Composite Index-Titel Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Akamai von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Akamai-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Akamai-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Akamai-Anteile an diesem Tag bei 58,73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Akamai-Aktie investierten, hätten nun 170,271 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 842,50 USD, da sich der Wert eines Akamai-Papiers am 14.11.2025 auf 87,17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,42 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 12,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at