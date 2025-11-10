NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Akamai-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Akamai-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,343 Akamai-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 83,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 866,16 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Akamai einen Börsenwert von 12,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at