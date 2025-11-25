Associated Banc Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Associated Banc-Corp-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Associated Banc-Corp-Aktie bei 27,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,678 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,08 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 24.11.2025 auf 25,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,92 Prozent verringert.
Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
