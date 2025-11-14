NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Astronics Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,962 Astronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 49,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 588,40 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 488,40 Prozent gleich.
Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
