NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Der Handel in New York verlief am Freitagabend in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 22 900,59 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,42 Prozent leichter bei 22 544,72 Punkten, nach 22 870,36 Punkten am Vortag.

Bei 22 436,79 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 073,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,95 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 521,70 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 710,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 19 107,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,77 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Harvard Bioscience (+ 13,29 Prozent auf 0,66 USD), TTM Technologies (+ 7,75 Prozent auf 67,99 USD), Astronics (+ 6,02 Prozent auf 52,15 USD), Myriad Genetics (+ 5,67 Prozent auf 6,71 USD) und Cogent Communications (+ 5,22 Prozent auf 17,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), Volvo (B) (-5,30 Prozent auf 27,45 USD), Ballard Power (-5,02 Prozent auf 3,03 USD), Taylor Devices (-4,39 Prozent auf 43,14 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,22 Prozent auf 199,75 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46 132 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,048 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

