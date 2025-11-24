Baidu.com Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baiducom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,031 Baiducom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,38 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 21.11.2025 auf 110,95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14,38 Prozent gleich.
