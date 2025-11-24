Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,67 Prozent höher bei 22 644,87 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,939 Prozent auf 22 482,16 Punkte an der Kurstafel, nach 22 273,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 478,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 664,20 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 23 204,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der NASDAQ Composite bei 21 496,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 003,65 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,45 Prozent zu. Bei 24 019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 7,16 Prozent auf 0,45 USD), Baiducom (+ 6,11 Prozent auf 117,73 USD), Geospace Technologies (+ 5,97 Prozent auf 13,57 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,90 Prozent auf 317,35 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 5,88 Prozent auf 317,28 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Peoples Bancorp of North Carolina (-8,26 Prozent auf 29,31 USD), SMC (-7,47 Prozent auf 320,00 USD), inTest (-6,39 Prozent auf 7,18 USD), Taylor Devices (-4,66 Prozent auf 46,45 USD) und Hooker Furniture (-4,42 Prozent auf 10,49 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 111 239 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,92 Prozent.

