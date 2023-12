NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Baiducom-Anteile bei 173,24 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 57,723 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 548,72 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 08.12.2023 auf 113,45 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 548,72 USD entspricht einer negativen Performance von 34,51 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at