NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 11,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 89,465 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 36,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 271,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 227,18 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 939,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at