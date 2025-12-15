Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Rentables Barrett Business Services-Investment?
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 11,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 89,465 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 36,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 271,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 227,18 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 939,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Barrett Business Services Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barrett Business Services Inc.
|31,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.