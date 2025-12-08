Barrett Business Services Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren eingebracht
Das Barrett Business Services-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,595 Anteilen. Die gehaltenen Barrett Business Services-Anteile wären am 05.12.2025 193,20 USD wert, da der Schlussstand 34,53 USD betrug. Damit wäre die Investition 93,20 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich zuletzt auf 882,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
