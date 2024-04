NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Cintas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Cintas-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 206,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,485 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cintas-Aktien wären am 05.04.2024 326,54 USD wert, da der Schlussstand 673,69 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226,54 Prozent angewachsen.

Der Cintas-Wert an der Börse wurde auf 68,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at