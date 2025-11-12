NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 104,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cirrus Logic-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,955 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cirrus Logic-Papiers auf 120,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,03 Prozent angewachsen.

Alle Cirrus Logic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at