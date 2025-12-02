NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Columbia Banking System-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,947 Columbia Banking System-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2025 82,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,08 USD belief. Mit einer Performance von -17,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Columbia Banking System betrug jüngst 8,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at