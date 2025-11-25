NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 25.11.2024 wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,01 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 312,402 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Banking System-Papiers auf 27,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 603,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,96 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at