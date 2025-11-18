Columbia Banking System Aktie

Columbia Banking System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

Columbia Banking System-Anlage im Blick 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Columbia Banking System-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Columbia Banking System-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,885 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 25,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 743,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,62 Prozent verringert.

Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

