NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Comcast-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.01.2019 wurde die Comcast-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,762 Comcast-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.01.2024 116,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 172,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at