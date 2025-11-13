NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Comcast-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Comcast-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,394 Comcast-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 819,81 USD, da sich der Wert eines Comcast-Anteils am 12.11.2025 auf 27,89 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 18,02 Prozent gleich.

Am Markt war Comcast jüngst 100,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at