NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Comcast-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Comcast-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,215 Comcast-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2025 61,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,94 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,10 Prozent verringert.

Alle Comcast-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 100,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at