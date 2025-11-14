Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 0,63 Prozent auf 25 151,20 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,34 Prozent schwächer bei 24 658,55 Punkten in den Handel, nach 24 993,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 176,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 534,90 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 579,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 832,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 896,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,91 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 7,03 Prozent auf 253,61 USD), Workday (+ 4,10 Prozent auf 232,65 USD), Constellation Energy (+ 3,85 Prozent auf 348,66 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,64 Prozent auf 22,95 USD) und Diamondback Energy (+ 2,76 Prozent auf 148,37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Netflix (-3,68 Prozent auf 1 111,73 USD), PayPal (-3,03 Prozent auf 55,31 EUR), JDcom (-2,34 Prozent auf 29,99 USD), Comcast (-2,27 Prozent auf 27,34 USD) und Charter A (-2,08 Prozent auf 200,53 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 334 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,048 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,74 erwartet. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,41 Prozent.

Redaktion finanzen.at