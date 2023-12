NASDAQ Composite Index-Titel CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSG Systems International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen CSG Systems International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2018 wurden CSG Systems International-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CSG Systems International-Papier bei 32,46 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die CSG Systems International-Aktie investierten, hätten nun 308,071 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 213,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,14 Prozent gesteigert.

CSG Systems International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at