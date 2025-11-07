CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Lukratives CSG Systems International-Investment?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSG Systems International von vor 5 Jahren abgeworfen
Die CSG Systems International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 40,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24,950 CSG Systems International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (78,15 USD), wäre das Investment nun 1 949,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,99 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu CSG Systems International Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu CSG Systems International Inc.mehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|CSG Systems International Inc.
|67,50
|0,00%
