NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSG Systems International von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CSG Systems International-Aktien verdienen können.

Die CSG Systems International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 40,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24,950 CSG Systems International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (78,15 USD), wäre das Investment nun 1 949,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,99 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at