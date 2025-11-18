NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DexCom-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die DexCom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,215 DexCom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DexCom-Aktie auf 58,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,07 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 28,93 Prozent.

DexCom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at