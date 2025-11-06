NASDAQ Composite Index-Titel DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das DXP Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DXP Enterprises-Papier bei 17,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,828 DXP Enterprises-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 711,01 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 05.11.2025 auf 122,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +611,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 1,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at