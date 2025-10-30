DXP Enterprises Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 30.10.2022 wurde das DXP Enterprises-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 355,872 DXP Enterprises-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 122,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 580,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 335,80 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für DXP Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 1,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
