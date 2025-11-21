Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Expedia-Anlage? 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 183,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,493 Expedia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 234,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 793,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,93 Prozent.

Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 29,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Expedia Inc.mehr Nachrichten