Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Rentable Expedia-Anlage?
|
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 183,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,493 Expedia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 234,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 793,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,93 Prozent.
Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 29,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
17.11.25