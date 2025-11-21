NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 183,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,493 Expedia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 234,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 793,31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,93 Prozent.

Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 29,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at