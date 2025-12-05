Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

Performance unter der Lupe 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.12.2022 wurde das Franklin Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Franklin Electric-Anteile an diesem Tag 81,56 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 12,261 Franklin Electric-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 94,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 158,78 USD wert. Damit wäre die Investition 15,88 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Franklin Electric belief sich jüngst auf 4,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Franklin Electric Co. Inc. 94,12 -0,41% Franklin Electric Co. Inc.

