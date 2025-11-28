NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Electric von vor einem Jahr verloren

Am 27.11.2024 wurde die Franklin Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Franklin Electric-Anteile an diesem Tag bei 107,17 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 0,933 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,73 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 26.11.2025 auf 96,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,27 Prozent verringert.

Franklin Electric wurde am Markt mit 4,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at