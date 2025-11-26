NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Garmin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Garmin-Aktie an diesem Tag 116,37 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,933 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 16 579,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,79 Prozent zugenommen.

Garmin wurde am Markt mit 37,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

