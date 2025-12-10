NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen KLA-Tencor-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die KLA-Tencor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der KLA-Tencor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 393,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, hätte er nun 25,419 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 09.12.2025 31 153,50 USD wert, da der Schlussstand 1 225,61 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 211,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete KLA-Tencor eine Marktkapitalisierung von 160,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at