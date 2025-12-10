KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Tencor-Investment
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die KLA-Tencor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der KLA-Tencor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 393,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, hätte er nun 25,419 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 09.12.2025 31 153,50 USD wert, da der Schlussstand 1 225,61 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 211,54 Prozent.
Jüngst verzeichnete KLA-Tencor eine Marktkapitalisierung von 160,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25