Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Landstar System-Performance
|
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landstar System von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Landstar System-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 179,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,573 Landstar System-Aktien im Depot. Die gehaltenen Landstar System-Aktien wären am 20.11.2025 677,12 USD wert, da der Schlussstand 121,51 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 32,29 Prozent.
Landstar System war somit zuletzt am Markt 4,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
