NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lifecore Biomedical-Papier 9,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105,932 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 6,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 701,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,87 Prozent abgenommen.

Lifecore Biomedical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 254,77 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at