NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ligand Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 62,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,613 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 190,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 307,06 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 307,06 USD, was einer positiven Performance von 207,06 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Ligand Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 3,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at